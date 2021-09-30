Брюссель примирил Белград и Приштину: стороны согласились на поэтапную деэскалацию приграничного конфликта

Белград и Приштина достигли соглашения о поэтапной деэскалации конфликта на административной линии между Сербией и Косово. Об этом сообщил спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак, выступивший организатором переговоров в Брюсселе.

«Есть договор! После двух дней интенсивных переговоров было достигнуто соглашение о деэскалации и продвижению вперед», – цитирует «Балканист.ру» заявление Лайчака.

При этом представитель ЕС поблагодарил основных участников переговоров – директора Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петара Петковича и заместителя «премьер-министра» самопровозглашенной республики Косово Бесника Бислими – за их готовность к диалогу.

Согласно тексту соглашения, которое опубликовал Лайчак, силы НАТО KFOR заменят на линии разграничения в Косово приштинский спецназ ROSU, который должен быть отведен к 16:00 2 октября. Второй пункт документа предусматривает введение с 8 утра 4 октября временного «режима стикеров», пока не будет найдено постоянное решение по поводу автомобильных номеров (на государственные символы Сербии и самопровозглашенного Косово на регномерах будут наклеиваться белые стикеры при пересечении административных КПП).

Вместе с тем, как предполагается, будет создана рабочая группа из представителей ЕС, Белграда и Приштины, которые под руководством Брюсселя будут искать «долгосрочное решение вопроса регистрационных номеров на основе стандартов и опыта ЕС».

Ожидается, что первая встреча состоится 21 октября. Ее участники должны подготовить свои предложения по долгосрочному решению вопроса в течение шести месяцев после первого заседания.

Напомним, ситуация в Косово обострилась на прошлой неделе, когда Приштина объявила о решении запретить въезд автомобилей с сербскими номерами на территорию самопровозглашенной республики. На административную границу были стянуты дополнительные силы косовского спецназа. Сербское население края блокировало контрольно-пропускные пункты.

23 сентября ситуация на линии разграничения резко обострилась. Причиной стал инцидент с избиением приштинским спецназом троих сербов. После этого министр обороны Сербии приказал привести в повышенную боевую готовность подразделения армии, дислоцированные в городах Рашка и Hови-Пазар на юге страны.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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