Косовский спецназ устроил новую провокацию на административной границе с Сербией

На административной линии разграничения между Сербией и самопровозглашенной республикой Косово военные приштинского спецназа ROSU устроили новую провокацию. Как сообщил заместитель председателя партии «Сербский список» Игор Симич, около контрольно-пропускных пунктов Брняк и Яринье были поцарапаны более десяти припаркованных автомобилей, принадлежащих косовским сербам и журналистам.

«Во время ночной смены на административном переходе Брняк около 23:30 часов вечера военные косовского спецназа намеренно исцарапали около десятка припаркованных на КПП сербских автомобилей. Очевидно, они были не в силах скрыть разочарования от того, что за одиннадцать дней противостояния наши граждане не поддались на провокации, а также от достижения соглашения, которое защищает интересы нашего народа», – цитирует Симича «Балканист.ру». Политик уточнил, что подобные инциденты произошли также на КПП Яринье.

Напомним, накануне Белград и Приштина при посредничестве ЕС достигли соглашения о поэтапной деэскалации приграничного конфликта. Согласно договоренностям, Приштина обязана отозвать спецназ ROSU с двух административных переходов на севере Косово 2 октября с 8:00 до 16:00.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 30.09.21

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