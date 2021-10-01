Приштинские силовики пытаются сорвать договоренности о приграничном перемирии

Стали известны новые подробности ночных инцидентов на административной линии разграничения Сербии и самопровозглашенной республики Косово. На контрольно-пропускном пункте Яринье неизвестные проткнули шины принадлежащих сербам грузовиков, блокирующих движение через КПП, передает «Балканист.ру» со ссылкой на портал Kosovo-online.

Как отмечает издание, косовские сербы считают, что к этому ЧП быть причастны сотрудники специальных подразделений приштинской полиции ROSU, чтобы сорвать отход транспортных средств в оговоренные сроки и обвинить впоследствии Белград в срыве соглашения о деэскалации конфликта.

Как известно, согласно договоренностям, которые накануне были достигнуты Приштиной и Белградом при посредничестве ЕС, спецподразделения ROSU должны покинуть административные переходы 2 октября. В то же время, как предполагается, сербы уберут баррикады. Затем на КПП Яринье и Брняк прибудут подразделения миротворческой миссии KFOR для обеспечения свободного передвижения транспорта.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью косовские силовики поцарапали порядка десяти сербских автомобилей, припаркованных около КПП.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 01.10.21

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