Сербия обратится к России за газовой помощью

Президент Сербии Александр Вучич намерен обратиться к главе российского государства Владимиру Путину за помощью в связи с энергетическим кризисом в Европе. Об этом сербский лидер сообщил сегодня на полях саммита «ЕС – Западные Балканы» в Словении, передает «Балканист.ру».

Вучич уточнил отметил, что завтра, 7 октября, планирует встретиться в Белграде с вице-премьером РФ Юрием Борисовым, чтобы передать личное сообщение Путину с просьбой о помощи в условиях роста цен на газ в Европе.

«Новые цены на газ неподъемны ни для кого, тем более для Сербии. Мы будем бороться и, надеюсь, сделаем все, чтобы помочь сербским гражданам», – сказал Вучич.

Ранее Вучич отмечал, что решение о строительстве в Сербии газопровода «Балканский поток», являющегося частью «Турецкого потока», было «очень мудрым», поскольку обеспечило страну газом по доступной цене.

Любляна, служба информации РИА «Новый День»

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