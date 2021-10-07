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Четверг, 7 октября 2021, 17:44 мск

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Сербский лидер направил поздравления президенту РФ

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Сербии Александр Вучич направил поздравления с днем рождения главе российского государства Владимиру Путину.

Вучич пожелал российскому лидеру хорошего здоровья и дальнейших успехов в личном и профессиональном плане, выразив надежду, что Путин вскоре посетит Сербию, и «два государственных деятеля продолжат конструктивные и всегда содержательные разговоры», передает «Балканист.ру».

Накануне сербский лидер заявил, что попросит президента РФ помочь Сербии в связи с начавшимся в Европе энергетическим кризисом. По мнению Вучича, страны Евросоюза спровоцировали рост цен на газ тем, что не заключили долгосрочные контракты на поставки «голубого топлива» из России своевременно.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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