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Пятница, 8 октября 2021, 11:02 мск

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Россия поддержит Сербию газом

Фото: официальный сайт Совета Федерации РФ

Россия будет поставлять газ в Сербию по выгодным ценам, несмотря на энергетический кризис в Европе. Об этом сообщил вице-премьер РФ, сопредседатель Межправительственного комитета по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству Сербии и РФ Юрий Борисов на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем.

Как пишет «Балканист.ру», в ходе переговоров стороны выразили уверенность, что сотрудничество стран в энергетической сфере будет продолжаться в запланированных ранее рамках и способствовать надежным поставкам газа в Сербию, а также повышению эффективности транспортировки топлива при соблюдении самых высоких экологических стандартов.

Ранее президент Сербии подчеркивал, что газопровод «Балканский поток», соединяющий Болгарию и Венгрию через сербскую территорию, в контексте мирового кризиса на рынке энергоносителей имеет огромное значение. На встрече с Борисовым Вучич констатировал, что стратегические отношения между двумя странами достигли чрезвычайно высокого уровня.

Борисов передал лидеру Сербии приветствия президента РФ Владимира Путина. Он особо подчеркнул высокую степень развития торговых отношений, а также заинтересованность российской стороны в увеличении экспорта сербских товаров и услуг на рынок РФ.

Вместе с тем Вучич отметил, что потенциал выхода сербской продукции на российский рынок еще реализован недостаточно. При этом президент Сербии подтвердил готовность Белграда к открытию совместных сербско-российских производственных компаний, которые будут продвигать товары на рынках третьих стран.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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