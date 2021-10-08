Белград назвал ключевую тему на переговорах с Приштиной

Очередной раунд переговоров Белграда и Приштины будет посвящен проблеме создания Союза сербских муниципалитетов (ССМ). Об этом сообщил глава канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович. По его словам, решение этого вопроса является ключевым в нормализации ситуации в Косово, передает «Балканист.ру».

Петкович подчеркнул, что Белград сохраняет приверженность диалогу как единственному способу мирного решения косовской проблемы. В то же время Сербия отстаивает принципиальную позицию, что ранее достигнутые договоренности должны выполняться, чему препятствует Приштина.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 08.10.21

Россия поддержит Сербию газом. / Гражданин России задержан в Болгарии по делу о промышленном шпионаже. / Сербский лидер направил поздравления президенту РФ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»