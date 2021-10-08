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Пятница, 8 октября 2021, 18:55 мск

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Косовские сепаратисты объявили о новых пошлинах на товары из центральной Сербии

Фото: официальный сайт МИД Косово

«Министерство промышленности» самопровозглашенной республики Косово объявило о повышении пошлин на отдельные виды товаров из центральной Сербии. Речь идет о строительных материалах и кормах для сельскохозяйственных животных.

«С каждого килограмма концентрата и каждого строительного блока будут взыматься три евроцента. Эти меры введены в рамках нашей Конституции, а именно закона об антидемпинговых действиях и в соответствии с международными обязательствами», – заявила косовский «министр» Розета Хайдари, слова которой цитирует «Балканист.ру».

Сообщается, что новые пошлины вводятся на полгода и, как предполагается, будут продлены ещё на шесть месяцев.

Стоит напомнить, что в ноябре 2018 года бывший «премьер-министр» самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай вводил 100-процентные пошлины на товары из центральной Сербии, что повлекло за собой заморозку переговорного процесса между Сербией и Косово об урегулировании конфликта. Меры были отменены весной 2020 года.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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