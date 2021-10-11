Газовый кризис, стратегическое партнерство и Косово: президент Сербии и глава МИД России провели важные переговоры

Президент Сербии Александр Вучич и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры в Белграде. Главными темами обсуждения стали газовый кризис, развитие российско-сербских отношений и актуальные проблемы балканского региона, связанные с провокациями «властей» самопровозглашенной республики Косово и позицией ЕС, передает «Балканист.ру».

В частности, президент Сербии подчеркнул важность завершения строительства сербского участка газопровода «Турецкий поток», что обеспечивает высокий уровень энергетической безопасности страны. «К счастью, у нас хватило смелости построить газопровод совместно с российской стороной, без которого [в нынешней ситуации] оставалось бы только повеситься <…> Я счастлив, что мы выдержали все то давление, которое оказывалось на нас, и сделали это [завершили строительство сербской ветки]», – отметил Вучич.

По его мнению, энергетический кризис будет дольше, чем официально предполагается, и его последствия отразятся на общем росте цен, но в Сербии это подорожание будет меньше благодаря сотрудничеству с Россией в сфере энергетики. Вучич рассчитывает, что, благодаря партнерским отношениям с Москвой, Белград обезопасит себя в условиях глобального энергетического кризиса и получит благоприятную цену на будущие поставки российского газа.

«Мы постараемся, чтобы при помощи наших российских друзей Сербия получила лучшую цену на газ. Я попросил министра Лаврова и вице-премьера Борисова, я передал просьбу и президенту Путину, – и мне не стыдно это признать, – что мы надеемся, что у Сербии будет самая благоприятная цена на газ в Европе. Я этого не скрываю, я борюсь за наш народ. У нас есть гарантии, обещание и Сергея Лаврова, и Юрия Борисова, что они поговорят с президентом Путиным и сделают все, что в их возможностях, чтобы у нас была самая лучшая цена. Я знаю Путина и хочу сказать, что у нас будет эта хорошая цена. Я с ним еще не разговаривал, но поговорю, я знаю этого человека», – сказал президент Сербии.

Отвечая на вопрос, адресованный журналистами Сергею Лаврову об обвинениях в адрес России, которая якобы использует газовый кризис в качестве рычага политического давления на Сербию, Вучич резко опроверг такие предположения, назвав их смешными. «Какое давление оказывает Россия на Сербию в плане энергетики?! Это смешные утверждения. Ведь это мы оказываем давление на россиян, а не они на нас! Я говорю вам это в присутствии Сергея Лаврова. Мы просим их, а не они. Где я возьму газ? Все хотят тепло у себя в домах, разгуливать по квартире майке, когда за окном минус десять. А где взять этот газ на обогрев? – заявил Вучич, отметив, что все альтернативные проекты газоснабжения не оправдали себя. – Представьте, что мы не построили газопровод. Как бы мы сейчас отапливали наши дома, как бы работала наша экономика и промышленность без российского газа? Стыдиться нужно утверждений о том, что Россия оказывает на нас давление. Россия дает нам благоприятную цену! Но я оказываю на них давление в поисках этой цены, я прошу их».

Глава МИД России, комментируя «давление Москвы», со своей стороны подчеркнул, что российско-сербское партнерство носит стратегический характер: между Россией и Сербией выстроен доверительный диалог не только на уровне президентов, но и правительств, отдельных министерств и ведомств.

Глава внешнеполитического ведомства РФ указал, что несмотря на пандемию коронавируса, за первые семь месяцев текущего года товарооборот между Москвой и Белградом, согласно российской статистике, вырос больше, чем на 16%, и приближается к полутора миллиардам долларов. По убеждению Лаврова, к концу года это показатель будет еще более ощутимым.

В ходе встречи стороны уделили отдельное внимание вопросу совместных усилий двух государств в борьбе с пандемией коронавируса. Сербский лидер поблагодарил РФ за помощь в виде вакцин и отправки российских специалистов. Лавров, в свою очередь, подтвердил готовность Москвы к продолжению сотрудничества с Белградом в этом направлении.

«Мы продолжаем сотрудничество по борьбе с коронавирусной инфекцией. Помимо поставок вакцины и оказания содействия путем направления наших специалистов, мы договорились и о совместном производстве вакцины. Наши президенты в июне этого года открыли проект по совместному производству вакцины «Спутник V» в Сербии, и я уверен, что это будет существенным вкладом в обеспечение интересов населения дружественной нам страны», – отметил российский министр.

Тема Косово также стала важным пунктом повестки переговоров. Президент Сербии выразил особую благодарность России за последовательные усилия и помощь в отстаивании интересов Белграда на международной арене. Глава МИД РФ подтвердил, что Москва твердо стоит на позиции, что косовский вопрос должен решаться дипломатическим путем – на переговорах Белграда и Приштины на основе уважения решений и роли Совета Безопасности ООН.

«Россия неизменно выступает за то, чтобы решение косовского вопроса основывалось исключительно на уважении резолюции 1244 [Совета Безопасности ООН], за то, чтобы это решение было найдено в рамках прямого диалога Белграда и Приштины и было вынесено на одобрение Совета Безопасности ООН. Мы примем любое решение, которое устроит Сербию и сербский народ», – заверил Лавров.

Как отметил министр, в косовской проблеме Москва акцентирует внимание на том, что Брюссель несет особую ответственность за ход переговорного процесса и обязан следить за выполнением ранее достигнутых договоренностей. «Мы напоминаем об ответственности Брюсселя за те посреднические функции, которые были инициированы самим Брюсселем и которыми Евросоюз был наделён решением Генеральной Ассамблеи ООН. Пора выполнять договоренности, которые были достигнуты много лет назад, в частности – о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово, о чем было официально условлено ещё в 2013 году. Не делает чести Евросоюзу попустительство попыткам косоваров заматывать это решение, важнейшее для сербского населения Косово. И безусловно, мы исходим из того, что наши американские партнеры будут использовать своё влияние на Приштину – а оно очень существенное, – чтобы обеспечивать нормальный ход переговорного процесса и выходить на договорённости, которые будут вписываться в Резолюцию 1244 и устраивать наших сербских друзей», – подчеркнул он.

При этом глава МИД России обратил внимание, что «Сербия остаётся важнейшим фактором мира и стабильности в Балканском регионе, и ее мнение должно учитываться в любых переговорных форматах».

Вместе с тем Лавров и Вучич подтвердили, что Москва и Белград ведут активные переговоры по вопросу организации встречи глав двух государств в ближайшее время.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 11.10.21

Болгария накануне энергетического кризиса. / «Великая Албания»: МИД России считает неприемлемым заявление Тираны. / Глава МВД Сербии: Жизнь президента Вучича под угрозой. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»