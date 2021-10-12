Приштина обрушилась с критикой на Сербию, которая принимает саммит Движения неприсоединения

«Президент» самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи опубликовала обращение к странам Движения неприсоединения, который накануне открылся в Белграде с участием делегатов из 105 государств мира. Судя по тексту заявления, лидер сепаратистов опасается, что Сербия серьезно укрепит свои позиции на международной арене и договорится о новых отзывах признаний независимости Косова.

Османи назвала лидера Югославии Слободана Милошевича «мясником», под руководством которого Сербия якобы «спровоцировала насильственный распад Югославии, вызвав геноцид, преступления против человечности и военные преступления в Косово, Боснии и Герцеговине и Хорватии, а также грубо нарушив основные принципы Движения неприсоединения», передает «Балканист.ру».

«Колонизатор с дестабилизирующей политикой, отрицающий геноцид ни в чем не повинных гражданских лиц и совершающий действия, которые идут вразрез с усилиями по обеспечению мира и стабильности в нашем регионе, Сербия доказывает, что она противоречит ценностям, на которых построено единство Движения», – заявила косовский «президент».

Лидер сепаратистов попросила о поддержке не присоединившиеся к военным блокам государства. «В 2010 году Международный суд подтвердил, что провозглашение независимости Косово не нарушает международное право. Поэтому я призываю все неприсоединившиеся страны, которые не признали Косово, руководствоваться этой интерпретацией Международного суда, а не сербской пропагандой», – заявила Османи.

При этом, по ее словам, Сербия должна отказаться от своих намерений «подорвать международное положение Косово, выступая против его членства в международных организациях и против признания его независимости».

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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