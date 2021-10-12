«Это капитальный фактор для укрепления наших позиций»: спикер парламента Сербии ответил на заявления Приштины

Белград будет укреплять свои позиции на международной арене и в организации Движения неприсоединения, большинство государств-участников которого не признают независимость самопровозглашенной республики Косово. Об этом заявил спикер сербского парламента Ивица Дачич, комментируя заявление косовского «президента» Вьосы Османи, которая высказала опасения о «злоупотреблении» Сербией своим положением.

«Я видел, что Османи жаловалась на то, что мы будем злоупотреблять саммитом Движения неприсоединения по проблеме Косово. У каждой из этих стран есть свое «Косово». Здесь никто ничем не злоупотребляет», – подчеркнул Дачич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Спикер сербского парламента обратил внимание, что большинство участников Движения не признают независимость самопровозглашенной республики Косово. «Из 120 членов Движения 74 страны не признают Косово. Это капитальный фактор для укрепления наших позиций», – констатировал он.

При этом Дачич отметил, что на саммит Движения неприсоединения прибыло много глав МИД из тех государств, с которыми Белград давно не контактировал, и теперь намерен восстановить отношения. По его словам, речь идет о странах Азии, Африки, Ближнего Востока.

«После 5 октября 2000 года правительство (Сербии) развернуло свою внешнюю политику в сторону западных стран. После тех событий были закрыты даже некоторые посольства. Предыдущие власти не интересовались странами-участницами Движения неприсоединения. Также было недооценено выстраивание отношений с такими великими державами, как Китай. Сегодня эти страны хотят обсудить общие интересы. Они хотят развития наших отношений. Это прекрасная возможность для развития Сербии. Только сейчас, по прошествии многих лет, мы можем сдвинуть с мёртвой точки многие вещи. Движение неприсоединения очень важно, оно играет большую роль. В ООН 192 члена, в Движении – 120. Это самая большая группа в ООН. Нам нужно и дальше развивать эти отношения. Вне Движения неприсоединения в мире существует всего около двадцати стран, которые признали Косово», – пояснил спикер сербского парламента.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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