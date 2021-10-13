Еще десять государств готовы отозвать признание независимости Косова

В числе государств-участников Движения неприсоединения, саммит которых проходил в Белграде, есть минимум десять стран, готовых отозвать признания суверенитета самопровозглашенной республики Косово, передает «Балканист.ру» со ссылкой на неофициальные данные сербского портала «Вечерние новости».

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Издание отмечает, что еще одним результатом саммита Движения неприсоединения стали договоренности Сербии о развитии экономического сотрудничества с представителями 105 стран Африки, Азии, Южной Америки и Ближнего Востока. «Сербия может помочь странам с неплодородной почвой, экспортируя продукты сельскохозяйственной и семенной индустрии. Кроме того, государства Движения неприсоединения заинтересованы в сотрудничестве в медицинской и IT-сферах, а также в области образования», – уточнил экс-министр иностранных дел Югославии Владислав Йованович.

Глава иракской дипломатии Фуад Хусейн после встречи с премьер-министром Сербии Аной Брнабич пригласил сербские компании на рынок своей страны. Индийский МИД заявил, что готов обсудить с Сербией свои интересы в сельском хозяйстве, энергетике и культуре, а также развитии общих проектов в области кинематографии. Делегация Ганы подтвердила, что страна готова закупать у Сербии органические продукты, а Сомали налаживают связи с Торговой палатой Сербии.

Успех президента Сербии Александра Вучича, организовавшего саммит Движения неприсоединения, оценили даже Хорватии, традиционно настроенной скептически по отношению к Белграду. «Александр Вучич искусно балансирует между Востоком и Западом и отлично знает, что для взрывного роста экономики ему необходим выход на рынок 120 стран, входящих в Движение неприсоединения», – пишет хорватский «Вечерний лист».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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