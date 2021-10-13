Косовский спецназ спровоцировал беспорядки на севере края: Белград сообщил о ЧП в Брюссель

Сегодня утром на севере самопровозглашенной республики Косово приштинские военизированные спецподразделения ROSU спровоцировали столкновения с местным населением. Причиной обострения ситуации стала полицейская операция «по пресечению контрабанды товаров» изъятию лекарств сербского производства в аптеках в Косовской Митровице, передает «Балканист.ру».

Местные жители сообщают, что в городе распылен слезоточивый газ и слышатся взрывы шумовых гранат. В ходе беспорядков были сожжены несколько автомобилей. Есть пострадавшие.

Видео с места событий

Комментируя эти события, директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович подчеркнул, что с помощью этой провокации Приштина пытается усугубить кризис на севере Косова, а «премьер-министр» самопровозглашенной республики Альбиин Курти перешел все границы дозволенного накануне местных выборов.

«Пока мы решаем все через диалог, Курти и прочие «решают проблемы» провокациями, чтобы оккупировать север Косово и осуществить свою навязчивую идею. Они пытаются криминализировать север», – констатировал он, пояснив, что Приштина наверняка пытаются компенсировать унижение, которое косовары претерпели в Брюсселе.

Петкович сообщил, что проинформировал о происходящем Евросоюз и специального представителя ЕС по переговорам Белграда и Приштины Мирослава Лайчака.

Ранее сообщалось, что «министерство промышленности» самопровозглашенной республики заявило о повышении налогов на отдельные виды товаров из центральной Сербии.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 13.10.21

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