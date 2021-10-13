«Остановить безумную политику»: Белград просит НАТО образумить Приштину

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала политику Приштины «безумной» и обратилась к руководству НАТО и миссии KFOR («Силы для Косово») с призывом незамедлительно отреагировать на провокацию косовской полиции в сербской части города Косовская Митровица на севере самопровозглашенной республики, где сегодня утром были спровоцированы беспорядки.

«Я призываю международное сообщество, НАТО и KFOR срочно отреагировать и вразумить [«премьер-министра» Косово] Альбина Курти. Ситуация более чем драматичная, и это момент, когда необходима четкая реакция, способная остановить безумную политику, которую проводит Приштина. Такое поведение переходит все границы и ставит нас на грань хаоса», – заявила Брнабич, слова которой цитирует «Балканист.ру».

Как сообщалось ранее, причиной обострения ситуации послужила полицейская спецоперация Приштины «по пресечению контрабанды товаров на севере Косово». Силовики распылили слезоточивый газ, были слышны взрывы шумовых гранат. В Звечане во время этой спецоперации произошла перестрелка, в результате чего был ранен мужчина сербской национальности. Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович сообщил в ЕС о ЧП, которое спровоцировала Приштина.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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