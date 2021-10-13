СМИ: Сербская армия приведена в состояние боевой готовности

Вооруженные силы Сербии приведены в состояние боевой готовности после провокации приштинских военизированных подразделений на севере Косова. Президент Александр Вучич срочно выехал на юг страны в Рашскую область, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Как сообщается, глава государства и правительство Сербии намерены дать миротворческой миссии КФОР 24 часа, чтобы защитить сербское население в Косово и Метохии, находящееся под угрозой из-за действий косовского спецназа. «Если КФОР не предпримет действий, это сделает Армия Сербии», – говорится в публикации.

Напомним, что утром приштинский спецназ и полиция провели операцию, использовав слезоточивый газ и шумовые гранаты. В ходе провокации, поводом для которой стал поиск контрабандных товаров из центральной Сербии, был ранен серб. Также поступают сведения о десятке других пострадавших.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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