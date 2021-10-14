«Плевок в лицо всему международному сообществу»: Приштина провоцирует новую войну на Балканах

Албанские сепаратисты нацелены на окончательный захват северной части Косово и Метохии, что может привести к новой войне на Балканах. Об этом заявил спикер сербского парламента Ивица Дачич, комментируя провокацию косовского спецназа, спровоцировавшего накануне силовые столкновения с сербским населением края. По его оценке, мировое сообщество должно предпринять самые радикальные меры, чтобы пресечь односторонние действия Приштины.

«То, что происходит сейчас, является не только плевком в лицо всему международному сообществу, но и попыткой запугивания с конечной целью военного захвата северной части Косово и Метохии, где живут сербы, которых хотят изгнать из края», – заявил Дачич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Спикер сербского парламента обратил внимание, что согласно резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, функцию обеспечения безопасности в Косово и Метохии выполняют международные силы КФОР, то есть НАТО. При этом подразделения косовской специальной полиции ROSU уже не в первый раз вторгаются в северные районы края без предварительного уведомления глав сербских муниципалитетов, как это предусмотрено Брюссельским соглашением.

Дачич подчеркнул, КФОР был обязан проинформировать сербскую сторону о готовящейся операции ROSU, если косовары, в свою очередь, сообщили им о своих планах. Если же КФОР не был оповещен, то это является еще одним нарушением Брюссельского соглашения.

«Это еще одно свидетельство того, что до тех пор, пока не будет проявлена твердость в осуждении таких односторонних действий, [косовский «премьер-министр» Альбин] Курти пойдет на максимальные провокации с желанием – вопреки всем усилиям Сербии по мирному решению проблемы и продолжению диалога – захватить север Косово силой и таким образом «решить» проблему сербов в крае», – считает Дачич.

Выражая поддержку президенту Сербии Александру Вучичу и силовым структурам страны, спикер парламента заверил, что Белград не допустит никаких вооруженных нападений на своих граждан на севере Косово, и это должно быть ясно всему международному сообществу.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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