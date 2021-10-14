«Хрупкий мир»: миссию KFOR в Косово возглавит венгерский генерал

В ближайшую пятницу, 15 октября, обязанности главы миротворческой миссии KFOR в Приштине, которая создана под эгидой НАТО, начнет исполнять бригадный генерал Ференц Кайяри. В комментарии СМИ венгерский военачальник отметил, что оценивает ситуацию в Косове как «хрупкий мир», и выразил надежду, что что его работа будет сопряжена скорее с дипломатической, нежели с военной деятельностью.

Как пишет «Балканист.ру», генерал пояснил, что косовская территория постоянно сталкивается с такими вызовами, как слабость власти, плохая экономика, приток террористов из ИГИЛ (запрещённая в РФ организация), объединяющихся с местными ОПГ и вербующих безработную молодёжь, а также миграционный кризис.

Кайяри на посту главы миссии KFOR заменит итальянца Франко Федериччи. Венгерский генерал обладает большим опытом участия в миротворческих операциях. В 1996 году он был офицером связи в миссии IFOR в Боснии и Герцеговине. Также в его послужном списке работа в Афганистане.

Венгерский батальон KFOR в Косово и Метохии насчитывает примерно 400 человек, является третьим по численности после США (660) и Италии (628) и служит тактическим резервным целям.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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