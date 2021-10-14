Президент Сербии: Белград не оставит без ответа провокации Приштины

Белград не оставит без ответа провокации косовских сепаратистов. Об этом заявил сегодня президент Сербии Александр Вучич, комментируя обострение обстановки на территории Косово и Метохии, где накануне приштинский спецназ спровоцировал силовое столкновение с местным сербским населением.

«Сербия будет защищать косовских сербов – и точка. А вот как, я надеюсь, вам никогда не придётся увидеть», – цитирует его слова «Балканист.ру».

Напомним, накануне приштинская полиция и спецназ ROSU устроили в Косовской Митровице и Звечане «организованную акцию по борьбе с контрабандой», переросшую в вооружённые столкновения, в ходе которых пострадало сербское население. Позднее силовики продемонстрировали изъятые ящики с шоколадом, печеньем и прочими продуктами, которые, по словам косовской полиции, были завезены нелегально.

«Что бы ни делали албанцы, они получат поддержку «большой пятерки» (Британии, Франции, Германии, Италии и США). Их целью были не плитки шоколада, а провокации, нападения на сербов. Все это, как и в прошлый раз, во времена [экс-«президента» Косово Хашима] Тачи, прикрыто пустой историей о борьбе с криминалом, которой нас «кормят» иностранцы. Давайте не лгать. Мы можем рассчитывать на поддержку России, Китая и некоторых менее крупных стран, но это не изменит ситуацию на местах», – сказал Вучич.

Вместе с тем президент Сербии подчеркнул, что Белград не оставит без ответа провокации Приштины. «Пусть они делают то, что, как им кажется, они могут, – и они увидят, какой будет наша реакция. Сдаться – не вариант, нам нужно бороться. Что касается меня, то, как бы трудно нам ни было, мы защитим наш народ. Точка», – заявил он.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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