Вашингтон назначил нового посла в Сербии: будет бороться с влиянием России и Китая

Вашингтон назначил на должность посла США в Сербии 69-летнего дипломата Кристофера Хилла. Как полагают аналитики, перед ним, вероятно, поставлена задача снизить влияние России и Китая.

Хилл является близким друг ом президента США Джо Байдена, и знаком с проблематикой региона. Ожидается, дипломат прибудет в Белград в ближайшие два месяца, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Как отмечается, Хилл служил послом США в Сербии во время своего первого мандата, и, судя по всему, дипломатическую карьеру закончит здесь же. Он также возглавлял диппредставительства США в Тиране и Скопье и два года работал спецпредставителем Белого дома в Косово во время вооружённого конфликта, а также состоял в команде переговорщиков под руководством Ричарда Холлбрука по проблеме Боснии и Герцеговины.

Считается, что Хилл входит в пятёрку лучших американских дипломатов последних двух десятилетий, и неслучаен тот факт, что его практически вытаскивают из пенсии для решения новых задач. Перед новым послом, вероятно, поставлена задача уменьшить в регионе влияние Китая и особенно России, которое в последнее время растет», – говорится в публикации.

Как считает политолог Драган Шутанович, Хилл «будет использовать свой мандат для укрепления связей США и Сербии и помощи в решении проблем Белграда и Приштины». «У него личные, близкие отношения с американским лидером Джо Байденом, что, несомненно, повлияет на возможные решения», – пояснил эксперт.

Вашингтон – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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