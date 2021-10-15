СМИ анонсировали переговоры президентов Сербии и России в Москве

В настоящее время ведется подготовка визита президента Сербии Александра Вучича в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передает «Балканист.ру» со ссылкой на неофициальные сообщения сербских СМИ.

Как сообщается, встреча президентов планируется 25 ноября. Предполагается, что основными темами обсуждения станут ситуация в Косово и Метохии, газовый кризис в Европе, а стоимость на российское «голубое топливо для Сербии».

Предыдущая встреча Вучича и Путина состоялась в июне 2020 года, когда сербский президент прибыл на военный парад, посвящённый 75-летию Великой Победы.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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