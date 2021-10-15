Приштина пытается спровоцировать Белград: глава МИД Сербии раскрыл для Совбеза ООН причины обострения в Косове

Провокация в Косовской Митровице со стороны «властей» Приштины привела к подрыву мира и договоренностей, которые были достигнуты при посредничестве Европейского союза. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович, выступая сегодня на на заседании Совета безопасности (СБ) ООН.

Глава сербской дипломатии обратил внимание, что в результате этой провокации приштинской полиции и спецназа ROSU по «борьбе с контрабандой» на севере Косово был тяжело ранен молодой мужчина, от пережитого стресса скончалась пожилая женщина, во дворе которой разрывались шумовые гранаты и снаряды со слезоточивым газом, а также был обстрелян дом, где на тот момент находился трехмесячный ребёнок.

«Действия Приштины нарушают мир, она подрывает Брюссельское соглашение и каждый день устраивает провокации, направленные против сербов Косово и Метохии. Это необходимо остановить», – цитирует Селаковича «Балканист.ру».

Глава МИД Сербии подчеркнул, что приштинские «власти» таким образом пытаются заработать политические очки среди албанского населения накануне выборов. При этом Селакович обратил внимание, что событиям в Косовской Митровице и Звечане предшествовало обострение конфликта на пограничных переходах Яринье и Брняк, которые также занял спецназ ROSU.

«Приштина пытается спровоцировать Белград и сербов на поспешную реакцию. Она хочет стереть десять лет переговоров и саботирует диалог как способ решения проблемы. Существует только одна сторона, которая инициирует конфликт, и это власти в Приштине», – констатировал Селакович, отметив террор в отношении сербов, которые возвращаются жить на территорию Косово, тем самым подвергая свою жизнь угрозам.

В этой связи глава МИД Сербии призвал СБ ООН обратить особое внимание на эту проблему, пояснив, что Сербия и далее выступает за поиск компромиссного решения в соответствии с Резолюцией 1244 СБ ООН, которое обеспечит мир и стабильность в регионе.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Нью-Йорк, служба информации РИА «Новый День»

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