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Понедельник, 18 октября 2021, 12:12 мск

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Президент Сербии готовит выступление в Госдуме на русском языке

Александр Вучич. Фото: официальный сайт президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич готовится выступить в Государственной думе РФ и на российском телевидении на русском языке во время своего визита в Москву. Об этом сообщил глава сербского государства в ходе посещения гимназии в белградском районе Земун, которую он окончил в свое время.

Как пишет «Балканист.ру», президент Сербии накануне встретился с руководством учебного заведения, а также со своей бывшей классной руководительницей, учителем русского языка Ириной Галкиной, которая проработала в гимназии 37 лет. «Сейчас каждый второй день у меня занятия по русскому языку для улучшения знаний. Буду выступать в Государственной Думе и на российском телевидении, впервые на русском языке. Вы посмотрите и сообщите мне, если что-то [будет] не так», – обратился Вучич к преподавателю.

Ранее сербский лидер сообщил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована 25 ноября в Москве. По словам министра иностранных дел Сербии Николы Селаковича, одной из главных тем переговоров глав государств станет сфера энергетики. Вучич также отмечал, что планирует обсудить с Путиным цены на газ.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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