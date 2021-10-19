Президенты России и Сербии готовятся подписать соглашение на 1,3 млрд евро

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич готовятся подписать масштабное соглашение, стоимость которого оценивается в 1,3 млрд евро. Как предполагается, это произойдет во время визита сербского лидера в Москву, который намечен на 25 ноября, передает «Балканист.ру».

Речь идет о крупном проекте для Белграда – реконструкции и строительстве сети пригородных железных дорог. Как сообщил заместитель мэра сербской столицы Горан Весич, планируется новая железная дорога, которая свяжет Сурчин, аэропорт Никола Тесла и Обреновац. «Двойные пути будут проложены до Сопота и Младеновца, Бараево и Лазаревца, и в час-пик туда можно будет добраться за 10-12 минут. Белград свяжем с Панчево», – пояснил он.

Напомним, что в марте Весич и делегация администрации Белграда посетили Москву, чтобы познакомиться с работой метрополитена и Московского центрального кольца. «Мы применим опыт Москвы в реконструкции нашего «БГ Воза» – городской железнодорожной сети, которую будем обновлять параллельно со строительством метро в Белграде», – отметил тогда вице-мэр Белграда.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 19.10.21

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