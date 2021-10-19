Диппредставительства Албании и Косова будут объединены в государствах Азии и Африки

Дипломатические представительства самопровозглашенной республики Косово и Албании будут объединены в государствах Азии и Африки. Об этом сообщила глава албанского МИД Олта Джачка после встречи с косовским «министром» иностранных дел Доникой Гервалой.

«Мы поднимем уровень совместной дипломатической работы в Африке и Азии и объединим посольства, чтобы увеличить эффективность работы наших дипломатов», – заявила Джачка, слова которой цитирует «Балканист.ру».

По ее словам, такое решение принято в результате договоренностей премьер-министра Албании Эди Рамы и главы косовского «правительства» Альбина Курти.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

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