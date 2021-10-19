Джонни Депп встретился в Белграде с президентом Сербии

Знаменитый голливудский актёр Джонни Депп прибыл в Белград, где встретился с президентом Сербии Александром Вучичем.

В ходе своего визита Депп примет участие в презентации впервые снятого в Сербии анимированного сериала – про приключения арктических птиц «Пуффины». Проект был создан совместно итальянской студией Iervolino и Arhangel Digital Studios, основанной сербским артистом Милошем Биковичем. Депп озвучил одного из героев сериала, которого нарисовали по образу знаменитого актёра.

Предполагается, что звезду Голливуда угостят традиционным сербским ужином с местными вином и ракией и поселят в президентском номере одного из отелей Белграда.

Отмечается, что Депп приехал без райдера и не выдвигал никаких особенных требований на время пребывания в сербской столице.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 19.10.21

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