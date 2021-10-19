российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 октября 2021, 18:18 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Джонни Депп встретился в Белграде с президентом Сербии

Фото: официальный аккаунт президента Сербии в Instagram

Знаменитый голливудский актёр Джонни Депп прибыл в Белград, где встретился с президентом Сербии Александром Вучичем.

Встреча с президентом Сербии

В ходе своего визита Депп примет участие в презентации впервые снятого в Сербии анимированного сериала – про приключения арктических птиц «Пуффины». Проект был создан совместно итальянской студией Iervolino и Arhangel Digital Studios, основанной сербским артистом Милошем Биковичем. Депп озвучил одного из героев сериала, которого нарисовали по образу знаменитого актёра.

Предполагается, что звезду Голливуда угостят традиционным сербским ужином с местными вином и ракией и поселят в президентском номере одного из отелей Белграда.

Отмечается, что Депп приехал без райдера и не выдвигал никаких особенных требований на время пребывания в сербской столице.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 19.10.21

Диппредставительства Албании и Косова будут объединены в государствах Азии и Африки. / Президенты России и Сербии готовятся подписать соглашение на 1,3 млрд евро. / Выборы в Северной Македонии: оппозиция переигрывает партию премьер-министра страны. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

Диппредставительства Албании и Косова будут объединены в государствах Азии и Африки

Президенты России и Сербии готовятся подписать соглашение на 1,3 млрд евро

«Играют с огнем»: действия НАТО против России могут обернуться конфликтом с непредсказуемыми последствиями

Президент Сербии готовит выступление в Госдуме на русском языке

Выборы: сербская партия побеждает в 10 косовских муниципалитетах

Приштина пытается спровоцировать Белград: глава МИД Сербии раскрыл для Совбеза ООН причины обострения в Косове

СМИ анонсировали переговоры президентов Сербии и России в Москве

Вашингтон назначил нового посла в Сербии: будет бороться с влиянием России и Китая

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Культура, Общество, Сербия,