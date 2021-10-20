Брюссель давит на Приштину: Еврокомиссия настаивает на исполнении соглашений с Белградом

Европейская комиссия потребовала от «властей» самопровозглашенной республики Косово исполнить свои обязательства перед Сербией – создать Союз сербских муниципалитетов. В отчете Еврокомиссии подчеркивается неконструктивная позиция Приштины.

«В течение отчетного периода не было прогресса в реализации Соглашения от 25 августа 2015 года в отношении Союза сербских муниципалитетов, и Косово не принимало конструктивного участия в его создании», – говорится в документе, который цитирует «Балканист.ру».

Как считает Еврокомиссия, косовские «власти» должны способствовать достижению всеобъемлющего, юридически обязывающего соглашения о нормализации отношений с Сербией, и это является «неотложным» вопросом. «Первые подвижки произошли в 2020 году, когда стороны договорились решать вопросы пропавших без вести и беженцев, сотрудничать в области экономики и разбираться с имущественными и финансовыми претензиями. Призываем новое правительство Косово к конструктивному участию и продолжению переговоров по всеобъемлющему соглашению о нормализации обстановки», – заявили в Брюсселе.

Евросоюз также выразил недовольство приштинскими властями, которые препятствуют визитам официальных лиц Сербии на территорию Косово и Метохии. «Косово должно регулярно соблюдать договоренности об официальных визитах. Правительству Косово необходимо взять на себя обязательство полностью выполнять ранее заключенные договоренности и прилагать дальнейшие значительные усилия, чтобы воздерживаться от любых односторонних действий», – подчеркнула Еврокомиссия.

При этом в отчете Приштина подверглась критике за политическую нестабильность, которая тормозит реформы по переходу на европейские стандарты, высокий уровень коррупции и организованной преступности.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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