В Сербии вводятся ограничения для непривитых от коронавируса

В Сербии вводятся ограничения на посещение заведений общественного питания, расположенных в закрытых помещениях. Начиная с субботы, 23 октября, после 22 часов в кафе и рестораны можно будет попасть только при наличии ковид-пропуска.

Как пишет «Балканист.ру», ковид-пропуск представляет собой подтверждение о вакцинации против коронавируса, причем вторая прививка должна быть сделана не более семи месяцев назад. Также действителен негативный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа, а также тест на антитела или справка о перенесённом заболевании, вызванном Covid-19.

«Иностранные граждане должны предъявить цифровой сертификат европейского стандарта или сертификат страны, который признает Сербия», – сообщила глава сербского правительства Ана Брнабич.

По ее словам, две дозы вакцины от коронавируса получили 52,5% граждан страны, третью прививку сделали около 15% населения. Правительство считает, что введение ковид-пропусков может мотивировать жителей вакцинироваться активнее.

Напомним, ранее Федеральное агентство по туризму РФ сообщило, что российские туристы, привитые отечественными вакцинами, могут свободно въехать в Сербию.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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