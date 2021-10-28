Косовскому «премьер-министру» угрожают расправой

В адрес «премьер-министра» самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти поступили угрозы расправы. Об этом сообщил пресс-секретарь косовского «правительства» Перпарим Криезиу, отметив, что в этой ситуации охрана главы «кабинета министров» была усилена.

Как пишет «Балканист.ру», угрозы поступили в соцсети «Фейсбук». Анонимный пользователь с инициалами М.М. в группе «Купи – Продай» написал, что «предлагает денежное вознаграждение за убийство премьер-министра Курти», назвав его «жуликом, невиданным вором и бандитом».

Местные СМИ отмечают, что угрозы в адрес Курти последовали за повышением цен на товары первой необходимости. Между тем, политические оппоненты «премьер-министра» выражают сомнения в подлинности и серьезности размещенных в соцсети угроз, подозревая, что их появление – лишь уловка, направленная на укрепление имиджа главы косовского «правительства» и его партии накануне второго тура местных выборов, которые намечены на 14 ноября.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 27.10.21

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