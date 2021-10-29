Косовские власти не пойдут на уступки: албанские эксперты оценили перспективы создания Союза сербских муниципалитетов

«Правительство» самопровозглашенной республики Косово во главе с Альбином Курти вряд ли согласится на создание Союза сербских муниципалитетов (ССМ) в соответствии с Брюссельскими соглашениями. По оценке албанских экспертов, Приштина не будет выполнять такие обязательства, даже если его к этому обяжет решение местного Конституционного суда, передает «Балканист.ру» со ссылкой на косовские СМИ.

Как полагает политолог Блерим Бурьяни, «правительство» Курти не пойдет на создание Союза сербских муниципалитетов в какой бы то ни было форме, поскольку считает это вредным шагом для территориальной целостности самопровозглашенного «государства».

«Курти не согласится говорить о территории Косово. Косово – унитарное государство, и этот тип его устройства должен сохраниться. Конституционная структура не может быть изменена», – сказал Бурьяани в комментарии порталу Kosovo online.

По мнению эксперта, на позицию Курти не сможет повлиять даже решение Конституционного суда, по которому ССМ может быть образован без учета мнения органов исполнительной власти. «Я не думаю, что нынешнее правительство станет заниматься этой темой. Может быть, только если Сербия согласится говорить о трех албанских муниципалитетах в Сербии (Медведжа, Прешево и Буяновац). После этого можно будет разговаривать и о Союзе сербских муниципалитетов», – считает Бурьяни.

Политический аналитик Шчипе Пантина со своей стороны высказал мнение, что ССМ не только поставит под угрозу государственное образование Косово, но и замедлит процесс интеграции местной сербской общины. «Более того, это расшатывает основы Косово как многонационального государства. Любая организация, основанная на этнической принадлежности, не помогла бы ни интеграции, ни процветанию Косово как такового, ни проживающих в нем этнических групп», – пояснил он.

Политолог подчеркнул, что Белграду и Приштине необходимо продолжать вести диалог до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное соглашение, которое поможет обеим сторонам двигаться вперед, а не стать заложниками истории.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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