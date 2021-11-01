«Только с одобрения коменданта миротворческой миссии»: глава KFOR вынуждает Приштину выполнять обязательства

Командующий миссии KFOR, действующей на территории самопровозглашенной республики Косово под эгидой НАТО, венгерский бригадный генерал Ференц Кайяри настаивает на выполнении Приштиной международных обязательств. По его словам, косовские силы безопасности будут должны получать разрешения на любые действия на севере края.

«Косовские силы безопасности, согласно ранее подписанному договору, должны получить одобрение на любые свои перемещения в районе севера Косово и Метохии. Косовская полиция имеет право на свободное передвижение по всей территории. НАТО ожидает, что местные органы будут придерживаться взятых на себя обязательств. Я уже встретился с руководителями ключевых ведомств Приштины и получил заверения в том, что предпринимаемые действия будут координироваться с руководством KFOR и что распределение косовских сил безопасности на севере будет возможно лишь с одобрения коменданта миротворческой миссии», – подчеркнул военачальник, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Вместе с тем Кайяри отметил, что у миротворческой миссии сложилось «отличное долговременное сотрудничество с сербской армией». «Я регулярно разговариваю с главой Генштаба Сербии генералом Миланом Мойсиловичем, используя хорошо налаженную линию связи, установленную моими предшественниками во главе KFOR. Мы продолжим тесно сотрудничать как с сербской армией, так и с косовскими органами безопасности для обеспечения мира на всей территории Косово и Метохии. Таким образом, синхронное патрулирование с армией Сербии будет продолжено по административной линии разграничения», – заявил он.

Генерал подчеркнул, что Венгрия прикладывает усилия к сохранению стабильности в регионе более двух десятилетий. «Венгрия планомерно повышает свое участие в миссии KFOR и входит в число трех стран, которые больше всего сотрудничают с миссией. Моя главная задача как коменданта – держать бойцов и технику в полной готовности немедленно отреагировать в случае необходимости в соответствии с мандатом ЕС и распоряжениями руководства НАТО», – сказал он.

«Балканист» обращает внимание, что бригадный генерал Ференц Кайяри из Венгрии в октябре этого года принял командование миротворческой миссией KFOR в Приштине. Впервые за двадцать лет эту должность занял военный из дружественной Сербии страны.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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