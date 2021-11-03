Приштина готовит соглашения о военном сотрудничестве с Хорватией и Польшей

Самопровозглашенная республика Косово к настоящему времени заключила 15 договоров о военном сотрудничестве с иностранными государствами и три – о статусе сил безопасности (SOFA) с Албанией, Северной Македонией и Кувейтом. Как сообщил косовский «министр» обороны Арменд Мехай, сейчас готовятся аналогичные соглашения с Хорватией и Польшей.

По его словам, Приштина наладила сотрудничество с партнерами по НАТО, но проблемой остается непризнание отдельными членами блока независимости самопровозглашенной республики. «Министр» пояснил, что каждая встречу с представителями иностранных государств используется, чтобы убедить международных партнеров поддержать прием Косово в международные организации, передает «Балканист.ру».

Как считает Михай, в такой ситуации Приштине необходим свой представитель при НАТО, однако реализация этого плана еще не началась.

При этом косовский «министр» подтвердил, что его целью является создание профессиональной армии самопровозглашенной республики. На пути к реализации этой мечты важнее всего сохранять координацию с США, добавил он.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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