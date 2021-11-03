На территории Косово увеличилось число нападений на сербское население

С начала 2021 года на территории Косова произошло 114 нападений на сербское население, что стало рекордным уровнем с 2008 года. Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, напомнив о провокациях, организованных Приштиной на севере края в сентябре и октябре.

Премьер-министр отметила, что самым трудным для нее днем стало 13 октября, когда по сербам начал стрелять албанский спецназ ROSU. «Только благодаря уравновешенной и мудрой политике Александра Вучича нам удалось сохранить мир и стабильность», – цитирует ее слова «Балканист.ру».

Отвечая на вопрос журналистов о вероятности ее визита в Косово, Брнабич отметила, что ей запрещен въезд на территорию самопровозглашенной республики, поскольку Приштина оценила ее борьбу за интересы косовских сербов. «Сразу же, как только смогу, я отправлюсь в Косово и Метохию. Я этого очень хочу», – сказала премьер-министр Сербии.

Белград – Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Белград – Приштина. Другие новости 03.11.21

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