«Встреча с Путиным будет успешной, как и все предыдущие»: посол России обсудил с президентом Сербии детали визита в Москву

Сегодня глава посольства России в Белграде Александр Боцан-Харченко встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. На переговорах речь шла о подготовке к предстоящему визиту сербского лидера в Москву, сербско-российских проектах, а также региональных и глобальных проблемах.

Президент Сербии подчеркнул важность поездки в Москву и масштаб влияния России и ее лидера Владимира Путина на мировую политическую обстановку в глобальных экономических тенденциях, сообщает секретариат главы сербского государства.

Посол РФ со своей стороны выразил уверенность, что предстоящий визит Вучича в Москву «будет таким же успешным, как и все предыдущие», учитывая дружеские отношения и хорошее сотрудничество между двумя странами.

Стороны оценили намеченную встречу двух лидеров в Москве как продолжение «исключительного политического диалога» между Сербией и Россией, который усиливается из года в год и представляет собой «доказательство взаимного стремления к всестороннему прогрессу в сотрудничестве между двумя странами».

Вучич обратил внимание, что его российский коллега понимает позицию Сербии по косовской проблеме и выразил благодарность Москве за поддержку в вопросе территориальной целостности и суверенитета Сербии.

На встрече также обсуждалась деятельность Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству и визит вице-премьера РФ Юрия Борисова в Сербию.

Сербский лидер отметил, что реализация совместных инфраструктурных и энергетических проектов осуществляется в соответствии с намеченными сроками, и добавил, что параллельно прорабатываются другие конкретные предложения по более тесному сотрудничеству во многих сферах, представляющих взаимный интерес.

Белград, Катарина Лане

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