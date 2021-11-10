В Сербии решили изменить правила проведения референдумов

В Сербии изменятся правила проведения референдумов. Кабинет министров страны поддержал проект закона, согласно которому плебисцит будет считаться состоявшимся, даже если в нем приняли участие менее 50% от общего числа избирателей.

«Этот проект позволит гражданам эффективнее реализовать свое конституционное право на участие в государственных вопросах с помощью референдумов и гражданских инициатив», – цитирует «Балканист.ру» сообщение правительства Сербии.

Законопроект предполагает, что срок для сбора подписей в поддержку будет продлен с семи до девяноста дней. Кампанию может начать юридическое лицо или группа граждан.

Издание отмечает, что в новейшей истории в Сербии было проведено всего три референдума: в 1992, 1998 и 2006 годах. Все были инициированы парламентом.

Что касается гражданских инициатив, то существует только один пример, когда фонд «Тияны Джурич» реализовал свое право по старому закону и выступил с инициативой изменения Уголовного кодекса и введения пожизненного заключения за педофилию, изнасилование, убийство беременной женщины или беспомощного лица.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 09.11.21

Сербия первой в мире получит партию новейшего препарата от коронавируса. / «Встреча с Путиным будет успешной, как и все предыдущие»: посол России обсудил с президентом Сербии детали визита в Москву. / Результат ковид-ограничений: в Сербии растет число желающих сделать прививку от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»