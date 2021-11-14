«Нам нужно достичь соглашения…»: Президенты Сербии и России обсудят цены на газ

Президент Сербии Александр Вучич рассчитывает, что в ходе визита в Москву 25 ноября обсудит с российским лидером Владимиром Путиным газовые проблемы, связанные с ценами на «голубое топливо». Об этом глава Сербии заявил в интервью каналу «СоловьевLive».

«Мы потребляем все больше и больше. Если раньше мы потребляли 1,1 млрд кубометров газа, то теперь у нас уходит все 2,7 миллиарда. Нам нужно достичь соглашения об увеличении поставок, поскольку наша экономика – самая быстрорастущая в Европе», – сказал Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Сербский лидер сообщил, что намерен обсудить с главой России широкий спектр конкретных вопросов, часть из которых планируется рассмотреть в формате тет-а-тет. В своем интервью Вучич поделился интересным моментом с одной из предыдущих встреч с Путиным. «Он [Путин] сказал мне: «Хорошо, Александр, вы можете вступить в НАТО, но наши народы все равно останутся друзьями…», и я слушал его 35 минут, а потом спросил: «А кто вам вообще такое сказал? [что Сербия собирается вступать в НАТО]. Дайте мне 5 минут вам все объяснить», – рассказал Вучич.

Президент Сербии также подчеркнул, что Сербия выдержала натиск внешнего давления и готова продолжать сотрудничество с Россией по всем направлениям и активно участвовать в проекте «Турецкий поток».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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