Сербия первой в Европе решила зарегистрировать российский «Спутник Лайт»

Сербия первой в Европе начала процесс регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник Лайт». Об этом стало известно по итогам встречи главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с министром правительства Сербии Ненадом Поповичем на полях авиасалона Dubai Airshow, проходящего в ОАЭ.

«Мы ведем переговоры с [сербскими] коллегами относительно регистрации «Спутник Лайт» в Сербии и надеемся, что процесс будет завершен в ближайшее время», – отметил Мантуров, слова которого цитирует «Балканист.ру».

О запуске процедуры регистрации, необходимой для начала применения вакцины на территории страны, заявила также пресс-служба министерства по инновациям и технологиям при правительстве Сербии. «Попович и Мантуров подтвердили, что сербская сторона начала процесс регистрации препарата «Спутник Лайт», в результате чего Сербия станет первой страной в Европе, которая начнет применение этой высокоэффективной бустер-вакцины», – говорится в сообщении.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 15.11.21

Брюссель признал сербские ковид-сертификаты. / За победу над португальцами: футболистов сборной Сербии наградят миллионом евро. / «Нам нужно достичь соглашения…»: Президенты Сербии и России обсудят цены на газ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»