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Среда, 17 ноября 2021, 17:44 мск

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«Пан или пропал»: президент Сербии рассчитывает подписать долгосрочное соглашение с Россией

Александр Вучич. Фото: официальный сайт президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич рассчитывает, что во время предстоящего визита в Москву и переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным будет достигнуто долгосрочное соглашение о поставках газа. Лидер балканской республики пояснил, что речь идет о контракте на десять лет.

«На этот раз мы попросим президента России Владимира Путина утвердить объемы газа на десять лет. У нас есть контракт до Нового года, но нам уже сейчас нужно что-то делать, чтобы обеспечить себе достаточное количество газа. Мы потребляем запасы из газового хранилища Банатский двор, и нам необходимо расширить наши складские резервы», – пояснил Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Сербский лидер отметил, что Сербии необходимо обеспечить себе низкую закупочную цену газа, чтобы оставаться привлекательной для инвесторов. При этом от цены на российский газ будут зависеть объемы электроэнергии, которыми сможет Сербия располагать в предстоящий период. «Я уже сказал, что еду в Москву и вернусь, как говорят в народе, пан или пропал», – сказал Вучич.

По его словам, пока стоимость электричества, напрямую зависящие от цены на «голубое топливо», в Сербии по-прежнему в пять раз ниже европейских. Цена одного МВт/ч на европейском рынке составляет примерно 250 евро.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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