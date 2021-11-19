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Пятница, 19 ноября 2021, 12:35 мск

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«Ненормальное» количество печенья и конфет: Приштина подготовила «сладкие» санкции против Сербии

Фото: официальный сайт МИД Косово

Решение приштинских властей запретить на территории самопровозглашенной республики кондитерские изделия из центральной Сербии может привести к штрафным санкциям и судебным разбирательствам. Об этом заявил директор Американской торговой палаты в Косово Ариан Зека.

«Вопреки тому факту, что Косово имеет право на эти санкции, прежде, чем их вводить, необходимо согласовать эти меры с международными правилами свободной торговли. В противном случае неизбежны ответные действия, а также штрафы международных организаций за судебные издержки», – подчеркнул Зека, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Ранее «министр» индустрии, предпринимательства и торговли» самопровозглашенной республики Розета Хайдари заявила, что Сербия ввозит на территорию Косово «ненормальное» количество печенья и конфет, «ущемляя» права местных производителей кондитерских изделий.

В Сербии отметили, что новые санкции не принесут пользы ни торговле, ни политическому диалогу на Западных Балканах. «Мы поставим в известность об этом политическом, а не экономическом, решении посольства США и ЕС в Белграде, а также секретариат Центрально-европейской ассоциации свободной торговли (CEFTA). В случае введения этих мер, они станут ещё одним примером нарушения Брюссельского соглашения», – заявила министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Татьяна Матич.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Косовская проблема

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