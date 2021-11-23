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Вторник, 23 ноября 2021, 17:28 мск

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Опять запрет: Приштина не позволила представителю правительства Сербии посетить Косово

Фото: официальный сайт МИД Косово

Приштинские «власти» в очередной раз запретили главе Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петару Петковичу въезд на территорию самопровозглашенной республики. Представитель Белграда намеревался посетить монастырь Високи Дечани, отмечающий праздник покровителя Святого Великомученика Стефана Дечанского, и встретиться с семьями косовских сербов и передать им гуманитарную помощь.

«В четвертый раз власти Приштины препятствуют визиту директора Канцелярии по делам Косово и Метохии. Возникает вопрос: готовы ли вообще международные факторы сдерживать «премьер-министра» Альбина Курти в его кампании бойкота положений Брюссельского соглашения и других договоренностей, достигнутых при посредничестве ЕС в процессе диалога?» – говорится в заявлении Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии, которое цитирует «Балканист.ру».

Как считает Белград, каждым своим шагом Курти «отдаляет нас от диалога и процесса нормализации отношений». «Такими запретами он прямо нарушает все договоренности о свободе передвижения и об официальных визитах – в дополнение ко всем другим договоренностям, которые он не исполняет», – подчеркивается в заявлении.

Предполагается, что сербская сторона проинформирует о произошедшем европейского посредника на переговорах между Белградом и Приштиной Мирослава Лайчака, который сегодня находится с визитом в Белграде.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Косовская проблема

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