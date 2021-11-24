Президент Сербии в Москве обсудит перспективы строительства АЭС

Президент Сербии Александр Вучич намерен обсудить в ходе своего визита в Москву перспективы строительства атомной электростанции.

«Сербия серьёзно размышляет о строительстве собственной атомной электростанции, но существует финансовая проблема», – отметил сербский лидер, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Вучич пояснил, что стоимость возведения АЭС оценивается в сумму около десяти миллиардов евро, но Сербия намерена удерживать государственный долг на уровне менее 60%. «Нам нельзя рисковать будущим наших детей, наращивая госдолг. Мы посмотрим, что сможем сделать, для этого нам нужны консультации с «Росатомом» о будущей работе», – сказал президент Сербии.

Ранее Вучич сообщал, что Сербия может выкупить пакет акций АЭС в одной из соседних стран, чтобы обеспечить себе энергетическую стабильность в условиях мирового кризиса.

Как предполагается, президент Сербии прибудет в Москву сегодня. Завтра у него запланированы переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Одной из важнейших тем обсуждения будет также долгосрочный контракт на поставку газа в Сербию.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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