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Четверг, 25 ноября 2021, 16:13 мск

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«Думаю, что мы договоримся»: Путин пообещал президенту Сербии газовый контракт и пожелал успехов на выборах

Фото: официальный аккаунт президента Сербии в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с сербским коллегой Александром Вучичем дал понять, что необходимый для Белграда контракт на поставку российского газа будет заключен. Об этом глава российского государства сказал, открывая встречу в Сочи.

«Я знаю, что Вас некоторые вопросы особенно беспокоят. Связано это с тем, что заканчивается контракт на поставку природного газа в Сербию. Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца, во всяком случае, найдём такое решение, которое будет, безусловно, приемлемо для наших сербских друзей», – обратился к Вучичу Путин, слова которого цитирует пресс-служба Кремля.

При этом глава российского государства пожелал президенту Сербии успехов на предстоящих выборах. «У вас скоро – весной, в апреле, – выборы, я хочу выразить Вам слова благодарности за то внимание, личное внимание, которое Вы уделяете развитию российско-сербских отношений, и надеюсь, что избиратели сербские тоже это оценят. Я желаю Вам успехов», – сказал Путин.

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

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