«По 270 долларов»: Россия и Сербия согласовали долгосрочный газовый контракт

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич договорились о заключении долгосрочного контракта на поставку российского газа по приемлемым для Сербии ценам. Путин также сообщил о планах посетить Белград в следующем году.

По итогам встречи Вучич сообщил подробности. «Мы договорились о невероятной цене газа – по 270 долларов за тысячу кубометров на ближайшие полгода, а также об увеличенном объеме поставок и о гибкой системе расчетов, о которой я просил», – пояснил президент Сербии, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«Это спасёт нас. У нас будут газ и электричество. Всё было более чем корректно. Снимаю шляпу перед Путиным. Огромное спасибо!» – отметил Вучич.

Кроме того, президент Сербии сообщил, что Путин сообщил о своих планах посетить Белград в следующем году, ориентировочно с мая по сентябрь.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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