Сербскую армию усилят российские комплексы «Корнет»

Сербская армия получит на вооружение российские противотанковые ракетные комплексы «Корнет» до конца 2021 года. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы говорили о военно-техническом сотрудничестве, и я познакомил Путина с различными изменениями в расстановке сил в регионе. До конца года мы получим первые поставки, это не стратегическое оборудование, а тактическое – противотанковый комплекс «Корнет», пусковые установки и ракеты которого действуют против бронетехники, а это очень важно для нашей армии», – цитирует Вучича «Балканист.ру».

По его словам, Сербия не должна отставать от соседних стран по уровню военно-технического оснащения. «Мы не жалуемся и не плачем, когда наши соседи получают в подарок оружие и покупают самые современные самолеты. Это их работа, и мы их поздравляем, но наша задача не быть слабыми, не быть «боксерской грушей». Мы должны быть очень и очень сильными», – подчеркнул президент Сербии.

Накануне стало известно, что премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и президент Франции Эммануэль Макрон подписали в Загребе соглашение о поставках хорватской стороне 12 французских истребителей Rafale на сумму 1 млрд евро.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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