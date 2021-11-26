Албания и «власти» Косово сделали новый шаг к объединению

Албания и самопровозглашенная республика Косово подтвердили намерение объединиться. Как сообщил глава албанского МВД Бльеди Чучи, принято решение отменить «границы» и обеспечить свободу передвижения – пока для передвижения автомобилей.

«Мы договорились с косовским коллегой о том, что не будем ждать летнего сезона и реализуем эту инициативу раньше… Мы обеспечим свободу передвижения между нами, чтобы люди не думали, будто мы – два разных государства», – заявил Чучи, слова которого цитирует «Балканист.ру».

По его словам, идея отменить границы принадлежит премьер-министру Албании Эди Раме и «главе правительства» Косово Альбину Курти.

Сегодня проходит седьмое с 2014 года совместное заседание правительств Албании и самопровозглашенной республики Косово, на котором запланировано подписание 16-ти меморандумов.

Самопровозглашённая республика Косово объявила о своей независимости в 2008 году. В настоящее время ее не признают 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

© 2021, РИА «Новый День»