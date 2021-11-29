«Экологический» протест: сербская оппозиция со скандалом включилась в президентские выборы

В Сербии оппоненты действующего президента страны Александра Вучича включились в предстоящие в апреле 2022 года президентские выборы, организовав массовый политический «экологический» протест. В минувшую субботу в Белграде оппозиционные активисты перекрыли автобан и мост, а в воскресенье – вышли на митинг на площади Республики, пишет «Балканист.ру».

Издание отмечает, что протестующие, в числе прочего, потребовали остановить проект компании Rio Tinto, которая планирует заняться в Сербии добычей лития. При этом власти неоднократно заявляли, что Rio Tinto ещё не предоставила всю необходимую документацию и не получила разрешение, а граждане смогут выразить свое мнение на референдуме.

Как отмечают сербские журналисты, такой протест стал очередным лицемерием лидеров оппозиции. Колумнист журнала Nedeljnik Лильяна Смайлович обвинила лжи главу Партии свободы и справедливости, экс-мэра Белграда Драгана Джиласа, который будучи при власти выступал за добычу лития. «Несколько лет назад в интервью нашему журналу он заявлял о необходимости добывать литий и готовности открыть такую фабрику в Сербии», – заявила Смайлович.

Комментируя эти события, президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что реальная цель, которую преследует протестное движение, – это свержение власти. «Но это можно сделать только на выборах», – констатировал он.

Представитель правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович со своей стороны обратил внимание, что протест был подготовлен на средства иностранных структур, назвав в их числе фонд братьев Рокфеллеров. Политик пояснил, что выступление оппозиции было четко спланировано и управлялось из единого центра.

«Эти протесты абсолютно синхронны. Они начинаются одновременно в нескольких местах под руководством определённого центра, который ими управляет. Они отлично оплачиваются. Есть информация о гранте, выделенном фондом братьев Рокфеллеров на экологические протесты в Сербии. Посмотрите: в его освоении участвуют политические активисты, соросовские и иные НПО, оппозиция, – и всех их интересует подрыв экономической стабильности страны и её развития. Они отчаянно будут добиваться инцидентов, потому что понимают, что победить на выборах у них нет шансов», – подчеркнул Джуканович.

По его мнению, блокада транспортных путей неслучайно произошла во время съезда правящей Сербской прогрессивной партии, члены которой приехали в столицу со всей страны. «Я не отличаюсь особой любовью к Евросоюзу и его ценностям и стандартам, но прошу полицию на следующем протесте действовать по-европейски в отношении этой группы больных людей», – заявил политик, намекая на разгон водометами и слезоточивым газом демонстраций, которые проходят в ряде западноевропейских стран.

«Я просто в шоке от того, какими средствами некоторые идут к реализации своих политических целей. К слову, если бы в Австрии, Германии или ещё где-то в Западной Европе оппозиция – или кто угодно – заблокировала магистраль, полиция бы раздавила их и сломала бы им все кости. Когда они там, в Европе, бьют демонстрантов – это, вероятно, демократия. Когда мы пытаемся вывести демонстрантов с дороги – это диктатура», – сказал Джуканович.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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