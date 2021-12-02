Косовские «власти» проигнорировали требование Евросоюза

Приштина проигнорировала требование Евросоюза обеспечить соблюдение договорённостей о визитах официальных лиц. Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович вновь не смог попасть на территорию края из-за запрета косовских «властей».

Как пишет «Балканист.ру», Петкович планировал вручить косовским сербам гуманитарную помощь, но был сегодня остановлен на административном переходе Мердаре. Таким образом представитель правительства Сербии не смог попасть в Косово в пятый раз.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

© 2021, РИА «Новый День»