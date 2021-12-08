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Среда, 8 декабря 2021, 12:21 мск

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Россия нарастила поставки газа в Сербию

Российский концерн «Газпром» по итогам 11 месяцев поставил в Сербию на 57% «голубого топлива» больше, чем за весь 2020-й. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи сербского президента Александра Вучича с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Как сообщил пресс-центр российского холдинга, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, а главной темой встречи стал экспорт газа.

Напомним, 25 ноября по итогам переговоров в Сочи президентов Сербии и РФ цена на российский газ для Сербии сохранилась на уровне 270 долларов за тысячу кубометров на ближайшие шесть месяцев, в течение которых будут определены условия нового договора. С начала 2021 года голубое топливо из России поступает в Сербию по газопроводу «Турецкий поток».

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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Москва, Балканы, Центр России, В мире, Россия, Экономика, Газпром, Европа, Нефть и газ, Сербия,