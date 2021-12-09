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Четверг, 9 декабря 2021, 18:32 мск

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Россия поможет Сербии в создании центра ядерных технологий

Фото: официальный сайт Совета Федерации РФ

Российская госкорпорация «Росатом» и правительство Сербии подписали генеральное рамочное соглашение о сооружении Центра ядерных технологий на территории балканской республики. Как сообщила пресс-служба «Росатома», в будущем центре будут применяться самые передовые технологии: производство радиоизотопов для медицинских и промышленных целей, производство легированного кремния для промышленности, оказание услуг по определению элементного состава руд и минералов, экологических проб.

«Мы очень рады, что совместно с нашими сербскими партнерами определили конкретные шаги и предварительные сроки реализации проекта, в котором будут применены инновационные российские ядерные технологии. Радиофармацевтический комплекс и центр ядерной медицины обеспечат доступ к высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Сербии, направленной в первую очередь на решение вопросов по борьбе с онкологическими заболеваниями», – заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на церемонии подписания документов.

Министр правительства Сербии Ненад Попович со своей стороны назвал этот день историческим в отношениях Сербии и России. «На основании договоренностей наших лидеров, президента Сербии Александра Вучича и президента Российской Федерации Владимира Путина, мы подписали соглашения, которые возвращают Сербию на карту европейских стран, имеющих базу для научных исследований в области ядерных технологий. Это повысит готовность Сербии ответить на вызовы в сфере медицины, науки, исследовательской деятельности, и уже сейчас к нам поступают запросы из стран в нашем окружении, которые хотят использовать мощности данного центра совместно с нашими учеными», – заявил Попович.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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