Сербия выпустила 1,5 млн доз российской вакцины от коронавируса собственного производства

В Сербии выпущено более 1,5 миллиона доз российской вакцины «Спутник V» от коронавируса собственного производства. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале переговоров со своей сербской коллегой Аной Брнабич.

«Россия поставила в Сербию почти два миллиона доз вакцины «Спутник V», и сейчас запущено промышленное производство «Спутника V». Уже выпущено более 1,5 млн доз, часть из которых используется для массовой иммунизации населения, в том числе и в соседних с Сербией странах», – сказал Мишустин, слова которого цитирует РИА «Новости».

Глава правительства РФ также обратил внимание, что визит премьер-министра Сербии в Россию идет в развитие состоявшихся 25 ноября переговоров между президентами двух стран Владимиром Путиным и Александром Вучичем. «Задача наших правительств – исполнить договоренности наших лидеров», – пояснил Мишустин.

Премьер-министр РФ подчеркнул, что Сербия является важным партнером России, а двусторонние отношения основаны на исторической дружбе, духовной близости, проверены временем, военными испытаниями и не зависят от политической конъюнктуры. «Мы высоко оцениваем принципиальную линию сербского руководства на наращивание взаимовыгодного сотрудничества с Россией, несмотря на внешнее давление и незаконные односторонние санкции, действующие в отношении нашей страны», – сказал он.

При этом Мишустин отметил, что России и Сербии в двусторонней торговле удалось преодолеть негативные последствия пандемии – товарооборот в январе-октябре увеличился почти на 20% до $1,9 млрд. В то же время, по его словам, активно реализуются крупные двусторонние проекты.

«Обсуждается новый проект «Белградские диаметры» по строительству более 220 км путей для пригородного и городского сообщения, и его запуск изменит всю систему транспортных коммуникаций в сербской столице», – пояснил он.

В свою очередь Брнабич заявила, что Белград благодарен России за соглашение о ценах на газ, заключенное Путиным и Вучичем, поддержку Сербии по косовской проблематике и поставку, а также передачу технологий производства вакцины «Спутник V». При этом премьер-министр заверила, что Сербия не поддастся внешнему давлению и не станет вводить антироссийские санкции.

Москва, Светлана Антонова

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