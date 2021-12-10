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Пятница, 10 декабря 2021, 17:13 мск

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Приштина усиливает военизированную группировку вблизи Косовской Митровицы

Фото: официальный сайт МИД Косово

При роты косовских подразделений специального назначения ROSU прибыли на военную базу «Бельведер», расположенную вблизи южной части Косовской Митровицы. По информации сербских СМИ, которую приводит «Балканист.ру», военные находятся в состоянии повышенной боевой готовности

Как отмечает издание, подобная концентрация косовских силовиков на севере края наблюдалась накануне спецоперации приштинской полиции «по борьбе с контрабандой и организованной преступностью», прошедшей 13 октября, в ходе которой пострадали местные сербы, а один из них был ранен из огнестрельного оружия и госпитализирован.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Косовская проблема

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